بايرن ميونيخ تفاجئ بقرار اعتزال قائده فيليب لام

وقال كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس النادي إن بايرن "فوجئ بتصرف فيليب لام ومستشاره... حتى أمس الثلاثاء، كنا نفترض أن هذا القرار سيتزامن مع بيان مشترك بين فيليب لام ونادي بايرن ميونيخ".

وبعد فوز بايرن على فولفسبورغ 1-0 مساء أمس الثلاثاء في دور الستة عشر لمسابقة كأس ألمانيا ، فاجأ لام الجميع وأعلن عن اعتزاله اللعب بانتهاء الموسم الحالي كما صرح بأنه ليس مستعدا بعد للبدء في العمل الإداري بالنادي البافاري.