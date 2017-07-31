بايرن ميونخ يعلن اليوم عن مدير الكرة الجديد للنادي

ولا يزال منصب مدير الكرة بالنادي البافاري شاغراً منذ أن رحل عنه لاعب المنتخب الألماني السابق ماتياس سامر، قبل عام واحد.

ولم يكشف بايرن عن هوية مدير الكرة الجديد لكن تقارير إعلامية ألمانية أشاعت اليوم الاثنين أنه لاعب الفريق السابق حسن صالحميدزيتش.

وخاض صالحميدزيتش البالغ من العمر لاعب منتخب البوسنة والهرسك السابق، 234 مباراة بقميص بايرن ميونخ بين عامي 1998 و2007، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2001، وانتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "بيلد" بموقعها على الإنترنت أن أولي هوينيس رئيس بايرن ميونخ كان مشجعا متحمساً لصالحميدزيتش، الذي يشكل إلى جانب جيوفاني إلبير وبيكسنتي ليزارازو سفراء العلامة التجارية لبايرن.

ومنذ رحيل سامر عن منصب مدير الكرة، الذي شغله طوال أربعة أعوام، في تموز/يوليو من العام الماضي بدأ بايرن ميونخ البحث عن مدير كرة جديد. وكان فيليب لام، الذي اعتزل اللعب في نهاية الموسم الماضي، قد رفض تولي المنصب في شباط/فبراير الماضي.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد ذكرت أن من بين المرشحين للمنصب، ماكس إبيرل، الذي يتولى منصب مدير الكرة بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ منذ عام 2008، لكن إبيرل جدد العقد مع ناديه في نيسان/أبريل حتى 2022.

وذكرت تقارير إعلامية أيضا أن قائمة المرشحين تضم أوليفر كان ومارك فان بوميل وميروسلاف كلوزه.

ومن المقرر أن يعقد بايرن ميونخ مؤتمراً صحفياً الاثنين في الساعة 1530 بتوقيت غرينيتش، للإعلان عن مدير الكرة.