بايرن ميونخ يتطلع لعودة دوغلاس كوستا بعد أسبوع

وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن اللاعب الذي عانى من إصابة في الركبة خلال التدريبات: "اللاعب بحالة جيدة، طبقاً لما قاله الأطباء، سيعود إلى المران مطلع الأسبوع المقبل".

ولم يتمكن كوستا أيضاً من المشاركة مع البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث غاب عن مباراة أوروغواي منذ أيام، كما سيغيب عن مواجهة باراغواي الثلاثاء.

وتخلّف اللاعب البرازيلي عن معسكر منتخب بلاده ليتلقى العلاج اللازم في ميونيخ.

وأضاف رومينيغه: "تمّ استبعاد العملية الجراحية وهي غير مطروحة، إنّه بحالة جيدة تؤهله إلى العودة للعب في وقت قريب، لا أعلم إذا كان سيلحق بمباراة أوغوسبورغ، ولكنه بعد ذلك سيكون جاهزاً"، في إشارة إلى مباراة هوفنهايم، التي تأتي بعد مباراة الفريق البافاري على ملعبه يوم السبت المقبل أمام أوغوسبورغ.