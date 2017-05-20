بارترا يختم الدوري أساسياً مع دورتموند

وقرّر المدرب توماس توخيل التعويل على لاعب برشلونة الإسباني السابق، في مباراة ينبغي أن يفوز فيها في حال أراد ضمان المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال.

وأصيب بارترا (26 عاماً) جرّاء الزجاج المتطاير إثر التفجيرات التي استهدفت حافلة فريقه وهي في طريقها من الفندق إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" التابع للنادي، قبل مباراة موناكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخضع لجراحة أبعدته 4 أسابيع عن الملاعب.