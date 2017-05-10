بارترا وشاهين يعودان لتدريبات دورتموند

وتعرض بارترا لكسر في المعصم بالإضافة لعدة إصابات في ذراعه في الحادث، الذي وقع للفريق حينما كان في طريقه إلى معقله ملعب (سيغنال إيدونا بارك) لمواجهة ضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وعاد بارترا للفريق مجدداً، حيث شارك في الحصة التدريبية بأكملها والتي بلغت مدتها 80 دقيقة اليوم الأربعاء.

وتعززت صفوف دورتموند أيضا بعودة نجمه نوري شاهين، الذي شفي من إصابة في كاحل القدم أبعدته عن الملاعب منذ 22 من الشهر الماضي.

ويحل دورتموند ضيفا على أوغسبورغ يوم السبت القادم، فيما يستضيف فيردر بريمن في الأسبوع التالي في مباراتيه المتبقيتين بالدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، حيث يسعى الفريق للاحتفاظ بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل.

كما يستعد دورتموند أيضا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقرر لها في 27 أيار/مايو الحالي.