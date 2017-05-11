بارترا بخير!

وتعرض بارترا، الذي انضم لدورتموند الألماني قادماً من برشلونة في بداية الموسم، لكسر في المعصم وخضع لجراحة.

وكتب بارترا على حسابه على تويتر أمس الأربعاء مع نشر صورة مع زملائه في التدريب: "كنت أتطلع لهذه اللحظة منذ أسابيع. أنا سعيد للغاية. لا أطيق الانتظار حتى العودة إلى الملعب بجانب زملائي".

ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني قبل آخر مباراتين من نهاية الموسم وسيلعب في نهائي كأس ألمانيا ضد اينتراخت فرانكفورت يوم 27 أيار/مايو الحالي.