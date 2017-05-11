بادشتوبر يعود للفريق البافاري

وقال كريستيان هيديل مدير الكرة بشالكه، اليوم الخميس:"لن نتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، لقد تناقش المدرب مع اللاعب في هذا الأمر".

وانضم بادشتوبر لشالكه على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير للحصول على حساسية المباريات بعد إصابته الأخيرة لكنه فشل في اقناع النادي في التعاقد معه لفترة طويلة.

يأتي هذا على النقيض تماماً مع الجناح الأوكراني يفين كونوبليانكا الذي سينتقل بشكل دائم إلى شالكه بعدما جاء على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية.

ويأمل أيضاً شالكه في الإبقاء على خدمات بابا عبد الرحمن، الظهير الأيسر المعار من تشيلسي.

ويلوح في الأفق صيف آخر سيشهد عملية إعادة للفريق حيث سيتم الاستغناء عن خدمات كل من دينيس أوغو وساشا ريثير وكلاوس يان هونتيلار وفيل نيوان وتيمون فيلنيوثير بنهاية الموسم.