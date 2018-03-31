الكلاسيكو - عملاق بافاريا لتأكيد لقبه السادس تواليا وأسود دورتموند لإنتفاضة تريح عاشقي البندسليغا !

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كعادته ، لا يجد بايرن ميونيخ منافسا قادرا على وضع حد لسيطرته بمقاليد حكم الكرة الألمانية فالعملاق البافاري إبتعد بأشواط كبيرة على جميع الفرق المنافسة في البنديسليغا حتى أن درعها إستأنس أجواء المقاطعة البافارية و لم يعد قادرا على مغادرتها ..

بايرن ميونيخ يستضيف نهاية هذا الأسبوع غريمه الأول و المنافس الأقوى في السنوات الأخيرة بوروسيا دورتموند ، ملعب " آليانز أرينا " على موعد مهم قد يشهد فيه رواد مدارجه على لحظة إعلان بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السادس تواليا في الوقت الذي ستكون فيه كتيبة " بي فاو بي " عقبة قد يصعب أو يسهل تجاوزها بالرغم أن تكهنات المحللين تصب في خانة بايرن ..

لعبة المراكز في جدول ترتيب الدوري الألماني لا تفصل كثيرا المتصدر بايرن ميونيخ عن بوروسيا دورتموند فبينهما مركز وحيد مسجل بإسم شالكه ، لكن فارق النقاط يعكس الواقع الحقيقي للفريقين فبين الأول و الثالث فجوة بعمق 18 نقطة كاملة ؛ بايرن أرهق دفاعات خصومه و أعجز أسلحتهم الهجومية ، فلا كبار البندسليغا و لا صغارها تمكنوا في سنتهم العجفاء هذه من إيقاف الماكينة البافارية الحاصدة للأرقام القياسية ، أما أسود الفيستيفال فعثرات بداية الموسم و سلسلة التعادلات المتواصلة الممتزجة ب5 خسائر كانت الأسباب الرئيسية في تخلفه على السباق المحتوم نحو درع الدوري ..

و في عودة لتاريخ كلاسيكو ألمانيا فإن الإسم البافاري ملئ جميع صفحات مجلده التاريخي بعدد الإنتصارات التي بلغت 49 إنتصارا مقابل 28 تزينت باللونين الأصفر و الأسود في حين حسم التعادل مواجهتهما في 34 مناسبة ، 111 صداما سجل فيه بايرن 213 هدفا و دون فيه دورتموند 149 هدفا .. أرقام تعكس أفضلية " بطل السجلات " الذي كتب أسطر ماضيه بأحرف من ذهب أما حاضره فينتظر منتفضا قادرا على زعزعة أركانه الصامدة بقيادة العراب " يوب هاينكس " ..

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