لم يكن فوز باير ليفركوزن كافيا على ضيفه هانوفر (3-2)، إذ أخفق بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الفائز في مباراة مفصلية على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-1.

وتساوت الأندية الثلاثة مع 55 نقطة، ليرافق هوفنهايم ودورتموند البطل بايرن ميونيخ ووصيفه شالكه إلى دوري الأبطال، فيما بلغ ليفركوزن دور المجموعات من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ولايبزيغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية الرديفة.

وتجنّب فولفسبورغ الهبوط المباشر لدوري الدرجة الثانية، ليغادر هامبورغ البوندسليغا بعد 55 موسماً، بفوز الأول على كولن الذي تأكدت مغادرته لدوري الأضواء سابقاً 4-1.

وتقدم فولفسبورغ باكرا عن طريق جوشوا غيلافوغي (1) وعادل كولن عبر جوناس هكتور (32). لكن فولفسبورغ حسم المواجهة بثلاثية في الشوط الثاني، عبر ديفوك أوريجي (54) وروبين كنوتشي (71) ويوسيب بريكالو (90).



ليفركوزن ضحية فارق الأهداف

وضمن هوفنهايم بطاقة أوروبية في المسابقة الأم بفوزه الثمين على ضيفه دورتموند 3-1 أمام 30 ألف متفرج على ملعب راين نيكر أرينا.

وافتتح المضيف التسجيل عبر أندري كراماريتش بعد خطأ من الحارس السويسري رومان بوركي (26)، وعادل دورتموند في الشوط الثاني عن طريق الدولي ماركو رويس من مسافة قريبة بعد تمريرة من زميله رافاييل غيريرو (58).

واستعاد آدم تسالاي التقدم سريعا منفردا ببوركي (63)، ثم حسم بافل كادربك النتيجة لفريق المدرب يوليان ناغلسمان بعد معمعة أمام المرمى (73).

ولم يكن فوز باير ليفركوزن على هانوفر 3-2 كافيا، وسجل له لوكاس ألاريو (3 و18) وأهدر البرازيلي وندل ركلة جزاء (6). وبعد هدف يوليان براندت الثالث (55)، سجل الضيوف هدفين متأخرين عبر نيكلاس فولكروغ (90+1) ومارتين هارنيك (90+4).

أما شالكه الثاني، فتفوق على آينتراخت فرانكفورت ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي يستعد للإشراف على بايرن ميونيخ في الموسم المقبل، وخوض نهائي الكأس ضده الأسبوع المقبل.

وسجل لشالكه غيدو بورغشتالر برأسية رائعة إثر ضربة حرة سقطت في المقص الأيسر للمرمى (26).



بايرن يرفع الدرع بخسارة قاسية

ورفع بايرن ميونيخ درع الدوري للمرة السادسة تواليا والـ28 في تاريخه بعد خسارته أمام ضيفه شتوتغارت 1-4 على ملعب أليانز أرينا وأمام 75 ألف متفرج، فأنهى الموسم بفارق 21 نقطة عن شالكه.

سجل للفائز دانيال جينتشك (6 و55)، أناستاسيوس دونيس (42) وشادراك أكولو (52)، ولبايرن الذي ضمن اللقب الشهر الماضي كورنتان توليسو بعد مجهود فردي من البولندي روبرت ليفادوفسكي هداف الدوري مع 29 هدفا (21).

وأنهى لايبزيغ وصيف الموسم الماضي الدوري الحالي، بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين 6-2 أمام 60 ألف متفرج.

سجل للفائز دايوت أوباميكانو (2)، أديمولا لوكمان (7)، جان كيفن أوغستان (22 و54)، تيمو فيرنر (49) وبروما (82)، وللخاسر وداد إيبيسيفيتش (4) وسالومون كالو (64).

وخسر ماينتس الرابع عشر أمام ضيفه فيردر بريمن الحادي عشر 1-2 بهدف جان-فيليب غبامين (12)، مقابل هدفين لفلوريان كاينتس (23) وثيودور جيبري سيلاسي (79).

وتغلب فرايبورغ الخامس عشر على ضيفه أوغسبورغ الثاني عشر 2-صفر بهدفي نكيلاس هوفلر (49) وتيك كلايندينست (65).

