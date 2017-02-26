الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يعمق جراح إنغولشتات

ويدين مونشنغلادباخ بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة إلى المتألق لارس شتيندل الذي وضعه في المقدمة بعد ساعة على انطلاق المباراة، قبل أن يؤكد أندريه هاهن الفوز بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان شتيندل بطل مباراة الخميس على أرض فيورنتينا الإيطالي حيث قاد فريقه لتعويض خسارته على أرضه صفر-1 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة "يوروبا ليغ"، والفوز إيابا على "ارتيميو فرانكي" 4-2 بتسجيله الأهداف الثلاثة الأولى.

ويلتقي مونشنغلادباخ في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية، مواطنه شالكه الذي يحل ضيفاً على الفريق الأخضر والأبيض السبت المقبل في الدوري قبل أن يستضيف لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي من "يوروبا ليغ" في التاسع من آذار/مارس (الإياب في 16 منه).

ورفع مونشنغلادباخ الذي لا يزال أيضا في مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي هامبورغ في الأول من آذار/مارس في الدور ربع النهائي، رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إنغولشتات عند 18 في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفشل هوفنهايم في أن يصبح مجدداً على المسافة ذاتها من بوروسيا دورتموند الثالث بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه شالكه 1-1.

وكان هوفنهايم، الساعي على أقله إلى المحافظة على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (الدور الفاصل)، في طريقه لتلقي هزيمته الثانية في المراحل الثلاث الأخيرة بعدما تخلف منذ الدقيقة 6 بهدف سجله النمساوي اليساندرو شوبف وحتى الدقيقة 79 عندما أنقذه سيباستيان رودي بتسجيله هدف التعادل.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن دورتموند الثالث الذي فاز السبت على فرايبورغ 3-صفر، ونقطة عن هرتا برلين الخامس الذي فاز السبت على أينتراخت فرانكفورت 2-صفر.

أما شالكه الذي بلغ ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" الخميس على حساب باوك سالونيكي اليوناني (1-1 إيابا و3-صفر ذهاباً) والذي يتقدم للمباراة الثانية على التوالي في وقت مبكر عبر شوبف (تعادل في المرحلة السابقة مع كولن 1-1)، فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.