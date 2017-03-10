الدوري الألماني: مواجهة ليفركوزن – بريمن تنتهي بالتعادل

وافتتح كيفن فولاند التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 7 ثم أدرك البيروفي كلاوديو بيتزارو التعادل لبريمن في الدقيقة 79.

وطرد لليفركوزن لاعبه البرازيلي وندل (90) ثم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للتركي عمر توبراك صدها الحارس فليكس فيدفالد.

ويحتل ليفركوزن المركز العاشر مؤقتاً برصيد 31 نقطة فيما يأتي بريمن في المركز 14 برصيد 26 نقطة.