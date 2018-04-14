الدوري الألماني: ليفركوزن يطيح بفرانكفورت ويقترب من دوري الأبطال



وبعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، نهض ليفركوزن من هذه الكبوة، وابتعد بفارق 5 نقاط عن فرانكفورت ولايبزيغ الذي يحل على فيردر بريمن الأحد وهوفنهايم الفائز على هامبورغ 2-صفر. كما تساوى ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند الذي يحل على شالكه الثاني (52) في مباراة قمة الأحد.

وتتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتركزت الأنظار في المباراة على مدرب فرانكفورت الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أكد بايرن ميونيخ الضامن تتويجه باللقب الأسبوع الماضي أنه سيكون خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس بدءا من نهاية الموسم الحالي.

وحسم بايرن الترقب حول هوية مدربه الجمعة بإعلانه التعاقد مع كوفاتش (46 عاما) لثلاث سنوات، فيما عبر فرانكفورت عن غضبه لـ"تسريب الأنباء في هذا الوقت القصير، وهو أمر مزعج جدا، غير احترافي وينم عن قلة احترام" بحسب مديره الرياضي فريدي بوبيتش.

وكانت صحيفة "كيكر" أوضحت أن كوفاتش المولود في برلين لوالدين كرواتيين سيفعّل بندا في عقده يتيح له الرحيل بشكل مبكر، وأن بايرن قد يدفع 2,2 مليوني يورو لآينتراخت فرانكفورت لقاء رحيله عنه.

على ملعبه "باي أرينا" وأمام 30 ألف متفرج، بكر ليفركوزن بافتتاح التسجيل عبر يوليان براندت برأسه (20)، لكن فرانكفورت رد بسرعة عن طريق المكسيكي ماركو فابيان (23).

وحمل الشوط الثاني نكهة مهاجم ليفركوزن كيفن فولاند الذي سجل ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته في الدوري، في الدقيقة 71 بتمريرة من الشاب كاي هافرتس، ثم استلم عرضية متقنة من كريم بلعربي تابعها من مسافة قريبة (77). وبنفس طريقة الهدف الثالث سجل فولاند الرابع بتمريرة جديدة من بلعربي (88).

ورفع فولاند رصيده إلى 14 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، لكن بفارق كبير عن مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (26).

وأصبح هبوط كولن الأخير ووصيفه هامبورغ إلى الدرجة الثانية أكثر واقعية، بعد خسارة الأول أمام مضيفه هرتا برلين 2-1 والثاني أمام مضيفه هوفنهايم 2-صفر.

في المباراة الأولى، سجل ديفي سيلكي هدفين في الشوط الثاني (49 و53)، حارما كولن من الفوز بعد تقدمه عن طريق ليوناردو بيتنكور (29).

وفي الثانية، حسم هوفنهايم الخامس النتيجة باكرا عندما تقدم بهدفين لسيرج غنابري (18) والمجري آدم تسالاي (27).

وسجل نيكلاس فولكروغ هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة منح هانوفر نقطة التعادل مع مضيفه شتوتغارت 1-1، بعد افتتاح إريك تومي التسجيل مطلع الشوط الثاني (53)، ليقترب أكثر من المنطقة الدافئة.

