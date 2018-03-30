الدوري الألماني: دورتموند يطمح إلى تأجيل احتفالات بايرن ميونيخ

يدخل بايرن الى عطلة نهاية الأسبوع وهو متقدم بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسيحسم اللقب بالتالي قبل ست مراحل على ختام الموسم في حال فوزه على غريمه دورتموند وتعثر شالكه الثاني على أرضه أمام فرايبورغ.

وأكد النمسوي شتويغر أن "خطتنا هي ألا يحتفلوا بلقب الدوري ضدنا"، في الوقت الذي أشار فيه مدرب النادي البافاري يوب هاينكس الى "عدم اكتراثه" بمتى سيتأكد التتويج الذي لا مفر منه، رغم أن بايرن لم يحتفل باللقب بين جماهيره منذ 2005 وبالتالي سيكون التتويج يوم السبت مميزا جدا لجمهور "اليانز ارينا".

ومن المتوقع أن يستعيد بايرن خدمات جناحه اريين روبن الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، ما يعطي فريق هاينكس دفعا هاما لاسيما أن المخضرم الهولندي وجد طريقه الى الشباك 11 مرة في 21 مباراة خاضها ضد دورتموند، أهمها في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 حين قاد النادي البافاري الى لقبه الأخير في المسابقة.

ويواجه بايرن احتمال غياب قلب دفاعه جيروم بواتنغ الذي تعرض لاصابة في وتر أخيل كاحله خلال المباراة الودية التي خسرتها ألمانيا الثلاثاء في برلين أمام غريمتها البرازيل صفر-1، فيما كشف شتويغر الذي يحتل فريقه المركز الثالث، أنه من المستبعد مشاركة الجناح الدولي ماركو رويس في لقاء السبت بسبب اصابة عضلية.

ويعول شتويغر بشكل أساسي على تألق الوافد الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي الذي سجل في منتصف الأسبوع خلال المباراة الودية التي فازت بها بلاده على السعودية 4-صفر.

وتعتبر المواجهة بين بايرن ودورتموند الأهم في الدوري الألماني وأطلق عليها "در كلاسيكو"، أي الـ"كلاسيكو"، لكن الهوة بين الغريمين هائلة هذا الموسم والفارق بينهما حاليا 18 نقطة.

-المدرب هازنهوتل بين بايرن ودورتموند-

وحتى لو نجح بايرن في حسم اللقب السبت لن يتمكن من تحطيم الرقم القياسي الذي حققه في 25 اذار/مارس 2014 حين توج بطلا بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا قبل 7 مراحل على انتهاء الموسم.

ودورتموند الذي خسر مرتين هذا الموسم امام بايرن (3-1 في الدوري على ارضه و2-1 في ثمن نهائي الكأس)، بحاجة ماسة إلى نقاط المباراة كونه يصارع للحصول على مركز مؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، لاسيما أن الفارق بين شالكه الثاني ولايبزيغ السادس لا يتجاوز الست نقاط.

ورغم أن حسم اللقب يوم السبت سيريح بايرن، الباحث عن تكرار سيناريو 2013 واحراز الثلاثية، فإن تركيز هاينكس منصب على رحلة الأندلس الثلاثاء حين يحل النادي البافاري ضيفا على اشبيلية الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

ويتشارك بايرن ودورتموند بواقع أن كل من الإثنين يبحث عن مدرب للموسم المقبل، لأن العقد الذي وقعه شتويغر في ديسمبر لخلافة الهولندي بيتر بوس ينتهي هذا الصيف، وهاينكس ألمح في أكثر من مناسبة بأن المهمة الجديدة-القديمة التي استلمها في اكتوبر خلفا للايطالي كارلو انشيلوتي بعد الخسارة القاسية في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (صفر-3)، تنتهي هذا الصيف.

لكن المدرب البالغ 72 عاما، أعاد الغموض الى وضعه مع النادي الراغب ببقائه معه، حين رد في 9 مارس على سؤال "الموسم" بشأن استمراره من عدمه، بالاشارة الى أنه "لم اقل ابدا اني سأتوقف نهائيا في 30 يونيو. هل سمعتموني قلت ذلك؟. كلا".

وارتبط اسم المدرب النمسوي للايبزيغ رالف هازنهوتل الذي ينتهي عقده مع وصيف الموسم الماضي في 2019، ببايرن ودورتموند على حد سواء، لكنه أحبط عزيمة الغريمين حين أكد الخميس "أني مرتاح هنا"، مضيفا "على حد معرفتي، دورتموند يملك مدربا من النمسا ايضا، والكلمة الأخيرة لم تصدر في ميونيخ" بشأن بقاء هاينكس من عدمه".