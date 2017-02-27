الدوري الألماني: دورتموند يفقد غوتسه لأجل غير مسمى

وعانى لاعب وسط الألماني من مشاكل في العضلات في الأشهر الأخيرة، ولكن الأطباء طلبوا منه التوقف عن التدريب حسب بيان للنادي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.

وقال غوتسه "أتلقى حالياً العلاج وأقوم بكل ما في وسعي للعودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن ومساعدة دورتموند على تحقيق اهدافه".

ونال غوتسه (24 عاماً) شهرة واسعة في ألمانيا بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل.

ودفعت موهبته بعملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ إلى التعاقد معه بين 2013 و2016 لكنه لم يحقق معه النجاح المطلوب، ليعود إلى دورتموند منتصف شباط/فبراير من العام الماضي، لكنه لم يشارك سوى في 24 دقيقة منذ بداية 2017.