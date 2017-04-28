الدوري الألماني: تياغو ألكنتارا يواصل مع البايرن

ويرتبط ألكنتارا (26 عاماً) بعقد مع الفريق البافاري إلى غاية عام 2019.

وفي عام 2013، شكل انتقال ألكنتارا إلى بايرن ميونيخ حدثاً غريباً بالنسبة لأنصار برشلونة الإسباني.

وحاول ألكنتارا شد الرحال إلى فريق آخر ليتحصل على فرصة اللعب لمدة أكثر خاصة وأنه لاعب احتياطي في النادي الكاتالوني.

وتحصل الدولي الإسباني على العديد من التتويجات مع برشلونة (15 لقباً) ومع بايرن ميونيخ (8 ألقاب).