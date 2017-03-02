الدوري الألماني: اختبار سهل لبايرن قبل موقعة لندن

وضرب الفريق البافاري بقوة في الآونة الأخيرة بفوزين كاسحين على هامبورغ 8-0 في الدوري السبت الماضي، وشالكه 3-0 الأربعاء في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي يحمل لقبها، وبالتالي فهو مرشح فوق العادة لمواصلة انتصاراته قبل سفره إلى لندن الثلاثاء المقبل لخوض اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه أرسنال الانكليزي (5-1 ذهاباً).

كما يسعى رجال المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي إلى تعويض سقوطهم في فخ التعادل أمام كولن على ملعب اليانز آرينا في المرحلة السادسة ذهاباً (1-1)، وقتها أوقف الضيوف الانطلاقة القوية للبافاريين بعد 5 انتصارات متتالية.

ويطمح بايرن ميونيخ إلى استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي كولن الذين لم يفوزوا في مبارياته الثلاث الأخيرة (خسارتان وتعادل)، كما أن فريقهم لم يهزم الفريق البافاري منذ 6 أعوام (3-2) وتحديداً 5 شباط/فبراير 2011 على ملعب "رين اينرجي" في كولن.

وحقق بعدها بايرن ميونيخ 6 انتصارات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

كما أن كولن لم يفز على أي فريق بين الثمانية الأوائل هذا الموسم وسيخوض المباراة في غياب مدافعه يوناس هيكتور الموقوف وبالتالي سيفتقد أحد العناصر الهامة لوقف المد الهجومي البافاري خصوصاً المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة الهدافين الى جانب بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد 19 هدفاً.

وتفنن ليفاندوفسكي في هز الشباك في الأونة الأخيرة وهو سجل 7 أهداف في المباريات الأربع الأخيرة بينها ثلاثية في مرمى هامبورغ وثنائية في مرمى شالكه، والأكيد أنه سيسعى إلى رفع غلته أمام مطارده المباشر مهاجم كولن الفرنسي أنطوني موديست صاحب 17 هدفاً مناصفة مع مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الغابوني بيار إيميريك اوباميانغ.

وتألق موديست الذي سجل هدف التعادل ذهاباً، بشكل لافت هذا الموسم، وذكرت تقارير صحافية أن فريق تيانجين كانجيان عرض عليه 50 مليون يورو لضمه إلى صفوفه بيد أنه كتب على حسابه في تويتر "أنا باق في كولن".

-لايبزيغ لمواصلة صحوته-

ويسعى لايبزيغ مفاجأة الموسم إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد خسارتين متتاليتين عندما يحل ضيفاً على أوغسبورغ الثالث عشر.

ويملك لايبزيغ فرصة ذهبية لتقليص الفارق إلى نقطتين عن الفريق البافاري كونه يلعب الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويبتعد لايبزيغ بفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثالث والذي تنتظره قمة ساخنة على أرضه السبت أمام ضيفه باير ليفركوزن الثامن.

وعلى غرار لايبزيغ، يأمل دورتموند في متابعة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد خسارته المفاجئة أمام دارمشتات، وذلك لشحذ معنويات لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي الأربعاء المقبل في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر صفر-1 ذهاباً).

ويواجه دورتموند منافسة قوية على المركز الثالث (40 نقطة) من هوفنهايم الرابع (38 نقطة) وهرتا برلين الخامس (37 نقطة)، وهو يدرك جيداً أن أي تعثر سيكلفه مركزه خصوصاً وأن الأول يخوض اختباراً سهلاً السبت أمام اينغولشتات صاحب المركز قبل الأخير، ويحل الثاني ضيفاً على هامبورغ الجريح الأحد في ختام المرحلة.

وتبرز أيضا مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ العاشر مع شالكه الثاني عشر.

ويلعب ماينتس مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع دارمشتات، واينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ.