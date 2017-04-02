الدوري الألماني - إينغولشتات يتمسك بالأمل وغوميز يتألق

وبكّر إينغولشتات بالتسجيل عبر الفرنسي رومان بريجري في الدقيقة العاشرة، وأدرك ماينتس التعادل في الدقيقة 71 عبر الكاميروني ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه، بيد أن فرحته لم تستمر سوى دقيقتين حيث سجل السويسري فلوران هاديرغيوناي هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وهو الفوز السادس لإينغولشتات فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق 7 نقاط عن المركز السادس عشر الذي يحتله أوغسبورغ، وهو المركز الذي يفرض خوض دور فاصل مع ثالث دوري الدرجة الثانية.

في المقابل، مني ماينتس بخسارته الثالثة على التوالي فتجمّد رصيده عند 29 نقطة



وقلب المهاجم الدولي المخضرم ماريو غوميز الطاولة على باير ليفركوزن وسجل ثلاثة أهداف لفريقه فولفسبورغ وقاده إلى تعادل ثمين.



وبدا باير ليفركوزن في طريقه لاستعادة نغمة الانتصارات عندما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما الدولي كريم بلعربي (40) وكيفن فولاند (65)، بيد أن غوميز سجل ثلاثية خلال 7 دقائق مانحاً التقدم لفريقه (80 و83 و87 من ركلة جزاء)، قبل أن ينقذ لاعب الوسط الواعد كاي هافيرتس (17 عاماً) فريقه باير ليفركوزن من الخسارة بإدراكه التعادل (89).



ورفع غوميز رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم.



وعزز باير ليفركوزن موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة مقابل 30 نقطة لفولفسبورغ الثالث عشر.