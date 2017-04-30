الدوري الألماني: أوغسبورغ يعقد مسعى هامبورغ لتفادي الهبوط

ويدين أوغسبورغ بفوزه الثاني فقط في المراحل التسع الأخيرة والأكبر في تاريخه على أرضه في الدرجة الأولى، إلى التركي خليل ألتينتوب الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 28 و42، قبل أن يضيف ماكس والباراغوياني راوول بوباديا هدفين في الدقيقتين 76 و85 توالياً.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 35 نقطة وتخلى عن المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، لصالح هامبورغ الذي مني بهزيمته الثالثة على التوالي.

وتبقى أمام هامبورغ ثلاث مباريات لإنقاذ موسمه، وستكون ضد ماينتس الرابع عشر وشالكه العاشر وفولفسبورغ الخامس عشر.