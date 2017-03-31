الدوري الألماني: أنشيلوتي يريد الاحتفاظ بكيميش وكومان

وقال أنشيلوتي الجمعة في مؤتمر صحافي ردا على ما تناولته وسائل الإعلام البريطانية حول رغبة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بضم كيميش إلى فريقه مانشستر سيتي، "لا مجال لرحيل كيميش".

وكان كيميش (22 عاما) الموسم الماضي من الركائز الأساسية لبايرن بقيادة غوارديولا، إلا أن الوضع تبدل هذا الموسم مع أنشيلوتي لأن المدرب الإيطالي أعاد القائد فيليب لام إلى مركزه الأصلي كظهير أيمن عوضا عن اللعب في وسط الملعب.

ويفضل أنشيلوتي الاعتماد في الخط الخلفي على لام إلى جانب قلبي الدفاع ماتس هوملس، وجيروم بواتنغ، والظهير الأيسر النمسوي دافيد الابا.

ومن المتوقع أن يعود بواتنغ الى تشكيلة النادي البافاري السبت ضد اوغسبورغ بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب حوالى أربعة أشهر، ليلعب في قلب الدفاع بعدما هذا المركز مؤقتاً الإسباني خافي مارتينيز.

وفي ظل اعتماد أنشيلوتي على تشكيلة من ثلاثة مهاجمين، لا يحصل كومان على الوقت الذي يريده في التشكيلة الأساسية، ما رجح إمكان رحيله عن النادي البافاري الذي تعاقد معه هذا الموسم على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي مع خيار ضمه نهائيا.

لكن أنشيلوتي أكد الجمعة أن كومان "باق هنا. إنه مهم الآن ومهم بالنسبة إلى المستقبل".

وفي حال أراد حامل لقب الدوري ومتصدر الترتيب الاحتفاظ بلاعب الوسط البالغ 20 عاما، فيتوجب عليه دفع مبلغ 21 مليون يورو يتضمنه عقد الإعارة في حال قرر بايرن استخدام بند التعاقد معه نهائياً.