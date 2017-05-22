الحارس أدلر يعلن رحيله عن هامبورغ

وقال أدلر الذي التحق بهامبورغ في 2012 على صفحته على موقع فيسبوك "أبلغت المسؤولين في النادي عدم رغبتي تمديد عقدي الذي ينتهي في 30 حزيران/يوينو (...) للأسف لن أمضي عاماً سادساً في هذا النادي المميز مع مشجعيه الفريدين".

وخاض أدلر 12 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا آخرها في أيار/مايو 2013، وكان الخيار الأول للمدرب يواكيم لوف في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، إلا أنه لم يشارك بداعي الاصابة.

ودافع أدلر عن ألوان نادي هامبورغ في 129 مباراة منذ انتقاله إليه من نادي باير ليفركوزن. ويعتبر موسمه الأول الأفضل مع الفريق إذ حل هامبورغ سابعاً تحت قيادة المدرب تورستن فينك.

ورجحت وسائل إعلام المانية أن يحل مكانه في الفريق الحارس السويدي لكوبنهاغن الدنماركي روبين أولسن (27 عاماً).

وقال أدلر الذي لم يشارك في المباراة الأخيرة لهامبورغ أمام فولفسبورغ السبت والتي فاز فيها فريقه 2-1، "لا خطة بديلة لدي، لم أبدأ المحادثات مع أي ناد جديد".

وصارع هامبورغ للموسم الرابع على التوالي من أجل البقاء، علماً أنه خاض الملحق عامي 2014 و2015 ونجا بصعوبة في المرحلة الأخيرة الموسم الماضي.