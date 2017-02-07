التركي تشالهانوغلو يتنازل عن راتبه في ليفركوزن

ونقل عن تشالهانوغلو قوله إنّ ليفركوزن لا علاقة له بالأسباب التي أدت لإيقافه، وهي العقوبة التي كان لها تأثيرات سلبية من الناحيتين الرياضية والاقتصادية على النادي الألماني.

وأوضح اللاعب التركي: "لهذا كان من البديهي بالنسبة لي أنني لن أتسبب في إيذاء النادي مجدداً، وسأتنازل عن راتبي خلال فترة إيقافي".

وواصل تشالهانوغلو التدريب مع الفريق الأول لليفركوزن رغم عقوبة الإيقاف التي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأيدت كاس يوم الخميس الماضي إيقاف تشالهانوغلو لمدة أربعة أشهر.

وأيدت المحكمة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أصدره العام الماضي بإيقاف تشالهانوغلو 22 عاماً لمدة أربعة أشهر، على خلفية اتهامه بالإخلال بالعقود.

كما أصدرت كاس حكماً نهائياً على اللاعب التركي بدفع غرامة بلغت قيمتها مائة ألف يورو (108 آلاف دولار).

ويأتي ذلك على خلفية النزاع المثار بين تشالهانوغلو وفريق طرابزون سبور التركي، الذي وقع عقداً مع اللاعب عام 2011 حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً.

ورغم ذلك، تعاقد تشالهانوغلو مع فريق كارلسروه الألماني، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ عام 2014، ثم إلى ليفركوزن.