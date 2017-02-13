البوندسليغا تقترب من الهدف رقم 50 ألف

وأحرز اللاعب ماكسيميليان فيليب، نجم فريبورغ، الهدف، الذي يسبق الرقم القياسي التاريخي في الدقيقة 77 من المباراة، التي فاز فيها فريقه 2-1

على كولونيا الأحد.

وهكذا أسدلت المرحلة الـ 20 من البوندسليغا الستار على منافساتها بتسجيل 22 هدفاً في تسع مباريات، بواقع هدف واحد أقل من الرقم القياسي المرتقب.

ومن المنتظر أن يسجل الهدف التاريخي في المرحلة المقبلة من المسابقة، حيث يعتبر لاعبو أغوسبورغ وباير ليفركوزين الأقرب لدخول التاريخ، وذلك عندما يلتقي الفريقان في أولى مباريات المرحلة الواحدة والعشرين يوم الجمعة المقبل.