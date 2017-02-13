الدوري الألماني
AFP

البوندسليغا تقترب من الهدف رقم 50 ألف

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اقترب الدوري الألماني لكرة القدم من الهدف رقم 50 ألف في تاريخه، والذي من المتوقع أن يتم تسجيله خلال المرحلة المقبلة من المسابقة، بعد أن سجل الهدف رقم 49 ألف و999 في ختام منافسات المرحلة العشرين الأحد.

وأحرز اللاعب ماكسيميليان فيليب، نجم فريبورغ، الهدف، الذي يسبق الرقم القياسي التاريخي في الدقيقة 77 من المباراة، التي فاز فيها فريقه 2-1
على كولونيا الأحد.

وهكذا أسدلت المرحلة الـ 20 من البوندسليغا الستار على منافساتها بتسجيل 22 هدفاً في تسع مباريات، بواقع هدف واحد أقل من الرقم القياسي المرتقب.

ومن المنتظر أن يسجل الهدف التاريخي في المرحلة المقبلة من المسابقة، حيث يعتبر لاعبو أغوسبورغ وباير ليفركوزين الأقرب لدخول التاريخ، وذلك عندما يلتقي الفريقان في أولى مباريات المرحلة الواحدة والعشرين يوم الجمعة المقبل.
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