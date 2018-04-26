البافاري يستعد لموقعة مدريد من بوابة فرانكفورت

وحسم بايرن قبل أسابيع لقبه في البوندسليغا، ووصل إلى نهائي الكأس المحلية لمواجهة فرانكفورت بالذات، لكن طريقه إلى تكرار انجاز الثلاثية التاريخية التي احرزها بقيادة مدربه الحالي يوب هاينكس عبر اضافة لقب دوري أبطال أوروبا لم يعد مفروشا بالورود.

خسر بايرن الجولة الأولى على أرضه 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد بطل النسختين الماضيتين، في اعادة للنتيجة ذاتها التي خرج بها الفريق الاسباني من ميونيخ في ذهاب ربع نهائي النسخة السابقة، قبل أن يؤكد فوزه اياباً في مدريد 4-2 بعد التمديد.

وستكون مباراة بايرن مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت السبت محطة مهمة في اعادة التوازن إلى الفريق البافاري قبل المواجهة المرتقبة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكنه سيصطدم بكوفاتش قبل أسابيع قليلة فقط من توليه مهمة قيادته بدلاً من هاينكس.

تولى هاينكس تدريب فريقه السابق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلفاً للايطالي كارلو انشيلوتي، وأكد منذ البداية أن سيرحل في نهاية الموسم الحالي، ما دفع بادارة بايرن إلى البحث عن مدرب الى أن وقع الخيار على كوفاتش، لاعب الفريق السابق.

واشاد بايرن بمدربه الجديد لدى الاعلان عن اسمه في 13 نيسان/ابريل الحالي حتى 2021، فقال مديره الرياضي البوسني حسن صلاح حميدزيتش "نحن مقتنعون بأنه المدرب الأنسب لمستقبل بايرن (...) يعرف النادي ولعبنا سوياً. يجمعنا تقدير مشترك وتربطنا علاقة وثيقة".

ودافع كوفاتش البالغ من العمر 46 عاماً، عن ألوان النادي البافاري بين العامين 2001 و2003، وترافق مع صالح حميدزيتش الذي حمل ألوان النادي بين 1998 و2007. وتوج اللاعبان معا بكأس الانتركونتيننتل في 2001، وبثنائية الدوري والكأس الألمانيين في 2003.

كما لقي اشادة من هاينكس أيضاً "يتمتع بسيرة ذاتية جيدة جدا كمدرب. عمل مع لاعبين من خلفيات مختلفة ومن جنسيات مختلفة في فرانكفورت. هذا ما يجعل منه ممتازا (للمنصب)".

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة خلف لايبزيغ السادس وثلاث نقاط خلف هوفنهايم الخامس، ولا يزال ضمن حسابات التأهل إلى دوري ابطال أوروبا أو يوروبا ليغ الموسم المقبل.

ويشارك الأربعة الأوائل في بطولة ألمانيا في دوري الابطال، والخامس والسادس في يوروبا ليغ.

ويلتقي شالكه الثاني مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الثامن في مباراة صعبة، ويحل بوروسيا دورتموند الثالث ضيفا على فيردر بريمن، ويستضيف باير ليفركوزن الرابع شتوتغارت العاشر.

يفتتح هوفنهايم المرحلة الجمعة باستضافة هانوفر، ويلعب السبت ايضا فرايبورغ مع كولن، وهرتا برلين مع اوغسبورغ، وفولفسبورغ مع هامبورغ، والاحد ماينتس مع لايبزيغ.



