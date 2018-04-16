الإصابة تُنهي موسم باتشواي وتهدد مشاركته في المونديال

وأوضح النادي الألماني عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن المهاجم الدولي "سيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم"، معتبراً أن "تواجده في صفوف منتخب بلجيكا الوطني في كأس العالم يبقى ممكناً".

في المقابل، قال المهاجم الذي أعير في فترة الانتقالات الشتوية من تشيلسي الإنكليزي، على موقع تويتر "هذه ليست أنباء جيدة. موسمي انتهى على الأرجح ولن يكون في مقدوري رد الجميل لبوروسيا دورتموند".

واصيب باتشواي في كاحله الأحد خلال مباراة دربي مدينة الرور ضد شالكه التي انتهت بخسارة فريقه صفر-2 إثر كرة مشتركة بينه وبين الفرنسي بنجامان اسطنبولي، ونقل من أرضية الملعب على حمالة.

وأمضى باتشواي (24 عاماً) جزءاً كبيراً من وقته على مقاعد الاحتياطيين في تشيلسي، إلا أنه برز مع دورتموند منذ إعارته إليه في الصفقة التي انتقل بموجبها المهاجم بيار إيمريك أوباميانغ إلى أرسنال الإنكليزي.

ويأمل باتشواي في تعزيز حظوظه للدفاع عن ألوان منتخب بلاده في كأس العالم في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وسجل باتشواي سبعة أهداف في صفوف فريقه الجديد وفرض نفسه أساسياً، لكن غيابه يشكل نكسة لدورتموند، رابع ترتيب البوندسليغا، الساعي إلى حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

