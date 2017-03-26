الإصابة تٌبعد فايزر مدافع هيرتا برلين لأربعة أسابيع

تعرض ميتشل فايزر، مدافع فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر مرة أخرى، ويتوقع أن يغيب لأربعة أسابيع، وفقا للفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، اليوم الأحد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتعرض فايزر للإصابة، أمس الأول الجمعة، خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاماً في مباراته أمام إنكلترا.

وقال بال دارداي، مدرب هيرتا برلين، للصحيفة:" هذا يؤلمنا للغاية. إنه نفس المكان الذي أصيب فيه اللاعب بنهاية العام الماضي أمام لايبزج".

وغاب فايزر لأكثر من شهرين بسبب إصابته الأولى، وسيغيب الآن عن مباريات هامة أخرى لفريق هيرتا، الذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري ويهدف لحجز مقعداً في المنافسات الأوروبية.

ويستضيف هيرتا نظيره هوفنهايم يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.