الدوري الألماني
AFP

الإصابة تنهي موسم كالديرولا

من قبل

لن يتمكن المدافع الإيطالي من مد يد العون لفريقه في ما تبقى من عمر الموسم الحالي.

أنهت الإصابة الموسم الحالي للاعب لوكا كالديرولا (26 عاماً) مدافع فيردر بريمن الألماني لكرة القدم حيث تعرض كالديرولا لكسر في القدم خلال مباراة فريقه أمس الجمعة أمام آينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر اللاعب، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "إصابة قاسية بالنسبة لي ولكنني سأتعافى وأعود للملاعب بقوة".

وانضم كالديرولا إلى قائمة الإصابات في بريمن والتي تضم أيضا توماس ديلاني وسيرج نابري وروبرت باور وقائد الفريق كليمنس فريتز.
السابق كلاسيكو ألمانيا: صراع الأقوياء
اقرأ
كلاسيكو ألمانيا: صراع الأقوياء بحسابات دوري الأبطال
التالي