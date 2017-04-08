الإصابة تنهي موسم كالديرولا

أنهت الإصابة الموسم الحالي للاعب لوكا كالديرولا (26 عاماً) مدافع فيردر بريمن الألماني لكرة القدم حيث تعرض كالديرولا لكسر في القدم خلال مباراة فريقه أمس الجمعة أمام آينتراخت فرانكفورت والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر اللاعب، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "إصابة قاسية بالنسبة لي ولكنني سأتعافى وأعود للملاعب بقوة".

وانضم كالديرولا إلى قائمة الإصابات في بريمن والتي تضم أيضا توماس ديلاني وسيرج نابري وروبرت باور وقائد الفريق كليمنس فريتز.