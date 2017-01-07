الإصابة تجبر تياغو على مغادرة معسكر بايرن في قطر

ولم يكشف بايرن ميونيخ عن تفاصيل الإصابة أو المدة التي سيغيب خلالها اللاعب.

وينتهي معسكر الدوحة الثلاثاء المقبل وسيواصل بايرن بعدها الاستعداد للنصف الثاني من البوندسليغا، حيث يلتقي في 20 كانون الثاني/يناير الجاري مع مضيفه فرايبورغ.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ.

ويعد تياغو أحد اللاعبين المؤثرين مع بايرن هذا الموسم حيث شارك معه في 22 من أصل 25 مباراة على مستوى جميع المسابقات.