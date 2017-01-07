الدوري الألماني
Reuters

الإصابة تجبر تياغو على مغادرة معسكر بايرن في قطر

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تعرّض الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ لإصابة في الفخذ اليوم السبت لينهي سريعاً مشاركته مع النادي البافاري في المعسكر الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة.

ولم يكشف بايرن ميونيخ عن تفاصيل الإصابة أو المدة التي سيغيب خلالها اللاعب.

وينتهي معسكر الدوحة الثلاثاء المقبل وسيواصل بايرن بعدها الاستعداد للنصف الثاني من البوندسليغا، حيث يلتقي في 20 كانون الثاني/يناير الجاري مع مضيفه فرايبورغ.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ.

ويعد تياغو أحد اللاعبين المؤثرين مع بايرن هذا الموسم حيث شارك معه في 22 من أصل 25 مباراة على مستوى جميع المسابقات.
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