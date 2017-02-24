الإصابة تبعد نالدو عن شالكه حتى نهاية الموسم الحالي

أعلن فريق شالكه، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الجمعة غياب لاعبه نالدو عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، عقب تعرضه للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، خلال لقاء الفريق مع باوك اليوناني في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدافع البرازيلي (34 عاماً) سيضطر للخضوع إلى جراحة من عدمه.

وبات نالدو أحدث المنضمين إلى قائمة إصابات شالكه الطويلة، التي تضم أيضا بريل إيمبولو، وكوكي، وكلاس يان هونتلار، وعبدالرحمن بابا، وفرانكو دي سانتو.