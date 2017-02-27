إيقاف مهاجم آينتراخت فرانكفورت ثلاث مباريات

وعوقب سيفيروفيتش بتهمة السلوك العنيف، والتي وجهت له من قبل المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني، وقد تقبّل ناديه القرار.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت اليوم الاثنين إن سيفيروفيتش عوقب أيضاً بغرامة مالية.

وسيطبق الإيقاف على اللاعب في مباريات الدوري، لكنه يمكنه المشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة أمام أرمينيا بيليفيلد في دور الثمانية بكأس ألمانيا غداً الثلاثاء.