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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

إلغاء مباريات الإثنين في البوندسليغا !

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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء التخلي عن إقامة مباريات مساء الاثنين في البوندسليغا اعتباراً من موسم 2021-2022.

AFP

وفي وقت تستمر الدوريات الأوروبيات الأخرى بما فيها الكبرى في إقامة مباريات ليلية الاثنين من باب الإفادة من حقوق النقل التلفزيوني، رضخت السلطات الكروية الألمانية لضغوط المشجعين، الذين اشتكوا من بعد المسافات التي تفصل بين المقاطعات الألمانية وتستلزم الانتقال جوًا بالطائرات.

وأبدى المشجعون الألمان اعتراضهم الموسم الماضي على إقامة خمس مباريات مساء يوم الاثنين، وعبروا عن ذلك باحتجاجات صامتة أثناء المباريات أو بمقاطعة بعضها.

وتقام المباراة الأولى مساء الاثنين لهذا الموسم في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، عندما يستضيف نورمبرغ فريق باير ليفركوزن.

ونتيجة ضغوط المشجعين واعتراضات من قبل الأندية، سيتم تعليق العمل بإقامة المباريات مساء الاثنين لدى دخول عقود النقل التلفزيوني الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2021-2022.

وستتم جدولة هذا المباريات في أيام الآحاد.  
 

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