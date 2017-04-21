إصابة تشوبو-موتينج لاعب شالكه في الرباط الصليبي

وقال كريستيان هيديل، المدير الرياضي للفريق، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إنه ليس قطعا في الرباط الصليبي. ولكنه بالتأكيد سيغيب عن مباراتنا بعد غد الأحد أمام لايبزج ومباراتنا أمام ليفركوزن يوم الجمعة المقبل".

وغاب تشوبزو-موتينج، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، عن آخر ثلاث مباريات لفريق بسبب مشاكل في الركبة ولكنه الآن حصل على تشخيصا دقيقا عقب خضوعه لأشعة.

في نفس الوقت، يمكن أن يبقى ساشا ريثر مع الفريق في الموسم المقبل، رغم إعلانه سابقا عن نيته الاعتزال.

وكان ساشا (34 عاما) متواجدا في قائمة الفريق في مباراة العودة أمام أياكس في الدوري الأوروبي أمس الخميس، وقال هيدل "كل شيء ممكن" فيما يتعلق حول مستقبله.