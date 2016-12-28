أوغسبورغ يثبت مانويل بوم في منصبه

وكان بوم (37 عاماً) المدرب السابق لفريق الشباب بالنادي تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت عقب فسخ التعاقد مع المدرب ديرك شوستر في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقرر النادي أيضاً تعيين المدرب ألكسندر فرانكينبرغر مساعداً لبوم. وأعلن النادي اليوم الأربعاء أن كلا من بوم ومساعده يرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي.

وقال شتيفان رويتر مدير الكرة بالنادي إن أوغسبورغ أراد شراكة طويلة المدى مع بوم.

وأوضح : "لا يحتاج بوم إلى فترة تأقلم في هذا المنصب لأنه يعمل بالنادي منذ عامين ونصف العام وسبق له أن طبق فلسفة النادي بالفعل في عمله مع فريق الشباب".