أنشيلوتي يكشف موقف بايرن إزاء إصابة برنات

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في سنغافورة قبل آخر المباريات الودية لبايرن ميونخ في جولته الآسيوية والمقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي، "لا نبحث عن لاعب جديد لمركز الظهير الأيسر".

وأضاف أنشيلوتي أن النمساوي ديفيد ألابا واللاعب السابق ماركو فريدل، مرشحان للعب مكان برنات ، خاصة وأنهما لعبا بالمركز نفسه من قبل.

وأشار إلى أن برنات سيغيب عن الملاعب لنحو 12 أسبوعاً، ليغيب بذلك عن صفوف الفريق في بداية مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا وكذلك بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وكان برنات تعرض لتمزق في الكاحل الأيسر خلال المباراة الودية التي انتهت بالهزيمة أمام ميلان الإيطالي صفر-4 يوم السبت الماضي في مدينة شنجن الصينية، وأعلن بايرن أمس الثلاثاء خضوع اللاعب لعملية جراحية.

ووصف أنشيلوتي إصابة برنات بأنها "الأمر السيء الوحيد" في الجولة الآسيوية التي استمرت 12 يوماً، لكنه أضاف "لم يكن لدينا ما يكفي من اللاعبين" للجولة الشاقة التي خسر خلالها بايرن أمام أرسنال الإنكليزي بضربات الجزاء الترجيحية إلى جانب خسارته أمام ميلان صفر-4 قبل الفوز على تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وكان ميروسلاف كلوزه المهاجم السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ضمن بعثة بايرن، وهو ما أثار الشائعات حول أنه قد يتولى منصب مدير الكرة، وهو المنصب الشاغر منذ أن رحل عنه ماتياس سامر قبل 12 شهراً.

ورفض كلوزه التعليق بهذا الأمر، الذي يتطلع أوليس هوينيس رئيس النادي إلى حسمه خلال ستة أسابيع، واكتفى كلوزه بقول "الشيء الجيد هو قدرتي على القيام بالعديد من الأشياء".

ومع ذلك ، بدا طموح كلوزه متجها بشكل أكبر نحو العمل التدريبي، حيث يسعى للحصول على رخصة التدريب الأولى، علماً بأنه كان ضمن جهاز المنتخب الألماني خلال كأس القارات 2017، التي توجت ألمانيا بلقبها مؤخراً في روسيا.