أنشيلوتي يطالب بايرن ميونيخ بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أنّ أنشيلوتي يرغب في استعادة بريق خاميس من خلال بايرن مثلما سبق وأن فعل عندما كان مدرباً للريال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الصفقة ستثير سعادة خاميس بالطبع نظراً لرغبته في الرحيل عن ريال بسبب عدم حصوله على فرصة جيدة للمشاركة أساسياً بانتظام.

وكان أنشيلوتي هو أفضل من استثمر إمكانيات خاميس منذ انتقال اللاعب إلى صفوف ريال مدريد فيما لم يجد النجم الكولومبي الدولي لنفسه مكاناً جيداً في صفوف النادي الملكي بعد رحيل أنشيلوتي عن تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن خاميس قال قبل نحو شهرين إنّه يرغب في الاستمرار بالنادي الملكي ولكن الحقيقة أن وضعه مع الفريق يثير امتعاضه لعدم المشاركة بانتظام في المباريات.

ولم يحصل خاميس على فرصة المشاركة في مباريات مهمة عديدة مثل نهائي كأس العالم للأندية ومباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وكذلك في مباراة الإياب أمام نابولي الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وهو ما يدفعه للتفكير في بدائل أخرى بعيداً عن ريال.