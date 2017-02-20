أنشيلوتي مطالب بتوضيح حركته المسيئة لجمهور هرتا برلين

وأقيمت المباراة ضمن المرحلة الواحدة والعشرين من الدوري المحلي انتهت بالتعادل 1-1.

وكاد بايرن، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، أن يخسر اللقاء لولا البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مجنباً فريقه الهزيمة الثانية هذا الموسم في البوندسليغا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أنشيلوتي وهو يرفع إصبعه الوسطى في اتجاه مشجعي هرتا برلين المضيف، خلال توجهه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد المباراة.

وأصدر بايرن الذي تقلص الفارق الذي يفصله عن ملاحقه لايبزيغ إلى 5 نقاط بعد تعثر السبت، بياناً ذكر فيه "طلب من أنشيلوتي أن يقدم بياناً بشأن الأحداث التي جرت بعد مباراة بايرن ميونيخ على أرض هرتا برلين يوم السبت".

أضاف: "مدرب بايرن سيستجيب بالطبع لهذا الطلب".

وكان أنشيلوتي برر الحركة التي قام بها، بقوله إنّه انفعل بعدما تمّ البصق عليه، وأوضح في تصريح تلفزيوني: "نعم، قمت بهذه الحركة بعدما بُصق علي".