أنشيلوتي سيتبرع بـ5 آلاف يورو بدلاً من العقوبة

واوضح العملاق البافاري في بيان "بعد أن استمعت إلى شهادة كارلو، قررت لجنة الرقابة التابعة للاتحاد إغلاق هذا الملف"، مشيراً إلى أن انشيلوتي "سيتبرع بمبلغ 5 الاف يورو لصندوق الاتحاد بسبب هذه الحركة" التي كانت رد فعل على قيام جمهور هرتا برلين بالبصق على المدرب الايطالي.

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق مدرب الفريق الأول.

وأوضح النادي أيضاً "وجدنا وتفهمنا أن رد فعل إنسانياً قاد كارلو أنشيلوتي إلى القيام بهذه الحركة للرد على الاعتداء الدنيء عليه".

وطلب الاتحاد الالماني من أنشيلوتي الاثنين توضيح هذه الحركة بعد يومين من المباراة التي أقيمت في الدوري المحلي وانتهت بالتعادل 1-1.

وكاد بايرن يخسر اللقاء لولا البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مجنبا فريقه الهزيمة الاولى امام ممثل العاصمة منذ 2009.

واعتبر مدرب هرتا بال داردي ان احتساب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع كان مكافأة لبايرن ميونيخ.