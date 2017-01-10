أنشيلوتي: الأندية الأوروبية "في مأمن" من الإنفاق الصيني

وقال المدرب الخبير (57 عاما) في مؤتمر صحافي بالدوحة حيث يقيم النادي البافاري معسكره الشتوي "أعتقد أن الأندية الأوروبية في مأمن لأن المنافسة الأفضل والأكثر تنافسية هي هنا في أوروبا".

وتقاسم بايرن ميونيخ المنشآت الرياضية التي أقام فيها معسكره، مع نادي شنغهاي سيبغ الصيني الذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر، ضم لاعب الوسط البرازيلي أوسكار (25 عاما)، قادما من تشيلسي الإنكليزي، في صفقة قدرتها التقارير بزهاء 70.5 مليون يورو.

وكانت هذه الصفقة واحدة فقط من تعاقدات أبرمتها الأندية الصينية منذ مطلع العام 2016، كان أبرزها تعاقد شنغهاي غرينلاند مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، ومنحه راتبا سنويا قدر بأنه يناهز 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ.

إلا أن أنشيلوتي قلل من خطورة هذا الإنفاق الصيني، معتبرا أن "لاعبي كرة القدم لا يلعبون من أجل المال فقط، إنهم يقومون بذلك ليكونوا الأفضل وللمشاركة في أفضل المباريات في العالم".

أضاف: "لهذا السبب، أعتقد أن الأندية الأوروبية ستكون محمية في المستقبل".

ويأتي الإقبال الصيني على ضم اللاعبين البارزين، مع سعي البلاد للتحول لقوة كروية عالمية وصولا لاستضافة كأس العالم والفوز بها.

إلا أن الإنفاق المتمادي للأندية أثار انتقادات واسعة في الصين، لاسيما من وسائل الإعلام الرسمية والمشجعين.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات إنها شرعت في ضبط صارم للإنفاق "غير العقلاني" من قبل أندية كرة القدم على اللاعبين، بما يشمل تحديد معايير للتعاقدات و"ضوابط منطقية" لأجور اللاعبين.