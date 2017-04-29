أنشيلوتي أستاذ البطولات الكبرى

أنشيلوتي بات أول مدرب في العالم يفوز بأربع دوريات من الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى (إيطاليا، إنكلترا، فرنسا وألمانيا).

ورغم أحرازه العديد من الألقاب مع ريال مدريد في إسبانيا (دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، كأس السوبر الأوروبية، كأس أندية العالم) إلا أن الليغا بقيت مستعصية على المدرب الإيطالي.

وفي إيطاليا حقق كارليتو لقب الدوري مع ميلان موسم 2003-2004، وفي إنكلترا مع تشيلسي 2009-2010، في فرنسا مع باريس سان جيرمان 2012-2013.