الدوري الأسترالي يغازل إنييستا

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية سمت هذا الاسبوع الدوري الأسترالي كـ"وجهة مفضلة" لنجم خط الوسط، برغم تكهنات أشارت إلى اقتراب انضمامه إلى نادي فيسل كوبي الياباني.

كما نفى شونغكينغ ليفان الصيني الثلاثاء تقارير عن انضمام ابن الثالثة والثلاثين "كلاعب"، ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال شغله وظيفة مختلفة مع هذا النادي.

وأشار موقع الاتحاد الاسترالي لكرة القدم إلى نيته الاتصال بوكيل إنييستا الذي أعلن قبل أيام عن تركه الفريق الكاتالوني في نهاية الموسم، بعد عقدين من النجاحات والكؤوس في صفوفه.

وقال رئيس رابطة الدوري غريغ أوروك أن أربعة أندية أسترالية عبرت عن نيتها الاستفادة من صندوق تم الإعلان عنه أخيراً بقيمة 3 ملايين دولار أسترالي (2,2 مليون دولار أميركي) قد يستخدم لجلب لاعب من عيار إنييستا.

وشرح للصحافة "سنحدد مع الاندية كيفية المتابعة: هل سنستخدم الملايين الثلاثة مرة واحدة لجذب "سمكة كبيرة" أو توزيع المبلغ لاستقدام ثلاثة لاعبين أقل نوعية".

وكانت رابطة الدوري استخدمت صندوقاً مركزياً في 2016، من أجل التعاقد مع المهاجم المخضرم تيم كاهيل، لكن قدومه إلى ملبورن لم يعزز الحضور التلفزيوني أو تهافت الجماهير إلى الملاعب.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت الثلاثاء أن إنييستا، بطل مونديال 2010، يتجه للانضمام إلى فيسل كوبي الياباني بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

وأكد الصحافي مانو كارينيو أن الاتفاق بين الطرفين قد حسم "كلياً" على هامش مباراة الأحد في الدوري بين برشلونة وغريمه ريال مدريد بحضور هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" المالكة لفيسل كوبي والراعية الرئيسية للنادي الكاتالوني.

وأعلن إنييستا في أواخر نيسان/أبريل أنه يخوض موسمه الأخير مع برشلونة، الفريق الذي بدأ مشواره معه عام 2001 مع فرق الصغار في طريق لإحراز جميع الألقاب الممكنة وعددها 32، أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا (2006 و2009 و2011 و2015) و9 في الدوري الإسباني (آخرها في الموسم الحالي).

