الألماني بابل يتولى مسؤولية تدريب ويسترن سيدني

وخاض بابل مسيرة ناجحة كلاعب وأحرز بطولة أوروبا 1996 مع منتخب ألمانيا وكأس الاتحاد الأوروبي (النسخة السابقة من الدوري الأوروبي) مع ليفربول.

وكان آخر بلد عمل فيه هو سويسرا بعد فترات أمضاها في تدريب شتوتغارت وهيرتا برلين وهوفنهايم في الدوري الألماني.

وتولى المدرب البالغ من العمر 45 عاما الإشراف على فريق أصبح بطل آسيا بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسه وبلغ نهائي الدوري الاسترالي ثلاث مرات في أول أربعة مواسم له في المسابقة بقيادة المدرب توني بوبوفيتش.

وسبق لمدافع بايرن ميونيخ السابق تدريب تومي يوريتش مهاجم ويسترن سيدني السابق حين كان يلعب في سويسرا وقال إن اللاعب الدولي الاسترالي أعطاه فكرة عما سيعايشه في استراليا.

وقال في مؤتمر صحفي "أبلغني تومي يوريتش أن الجماهير في استراليا مجنونة مقارنة بهدوء جماهير سويسرا...أنا بالفعل أتوق لهذا النوع من الدعم الجيد.

"أنا جاهز لخوض تجربة جديدة وأشكركم على الثقة وسأبذل قصارى جهدي لجعل رؤية الفريق في متناول التحقيق أكثر وأكثر".

وتولى بابل التدريب خلفا للإسباني جوسيب غومباو الذي أقيل عقب إخفاق الفريق في بلوغ الادوار الاقصائية في نهاية الموسم الماضي.

وأصبح ويسترن سيدني واحداً من أكثر الفرق شعبية في أستراليا في أول ستة مواسم له ويأمل النادي في العودة للمنافسة بقوة ويستعد لافتتاح ملعب جديد يسع 30 ألف متفرج بحلول العام المقبل.

وقال بول ليدرار رئيس النادي "خطونا اليوم خطوة جديدة باتجاه المستقبل.

"في غضون 18 شهرا سننتهي من بناء ملعب تدريب جديد كما سيتم افتتاح الاستاد الجديد والنادي متأهب لتحقيق قفزة عملاقة أخرى".

وأضاف "التعاقد مع مدرب مثل ماركوس سيمنح الفريق قوة في الدوري في وقت نسعى فيه لتحقيق البطولات والعودة لدوري أبطال آسيا وأن نحقق التفوق ليس فقط على مستوى الكرة المحلية ولكن أيضاً على الصعيد العالمي".



