كلاوديو تابيا رئيسا جديدا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

وبعد عام كامل من سيطرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني للعبة، اختار الأخير رئيسا له خلفا للراحل خوليو جروندونا، الذي ظل 35 عاما في هذا المنصب.

وترأس تابيا طوال 16 عاما نادي باراكاس سنترال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالأرجنتين.

وقال تابيا: "سنبدأ جميعا في إعادة تأسيس اتحاد الكرة الأرجنتيني".

وبالإضافة إلى اختيار تابيا، وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على اللائحة الجديدة، وعلى حصول شركة "فوكس تورنر" على حقوق البث التليفزيوني للبطولات الأرجنتينية اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيعمل مع الرئيس الجديد لاتحاد الكرة الأرجنتيني ثلاثة نواب وهم دانيل أنخيليسي رئيس نادي بوكا جونيورز وصديق الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وهوجو مويانو, رئيس نادي اندبيندينتي، وجويرمو رايدن رئيس نادي ميتري دي سانتياجو.

وجاء فوز تابيا برئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد يوم واحد من عقوبة الإيقاف لأربع مباريات دولية، التي وقعت على نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي من قبل الفيفا، في ظل تنامي مخاطر عدم تأهل المنتخب الأرجنتيني لمونديال روسيا 2018.

وعلى ضوء هذا، طالب تابيا جميع قيادات الكرة الأرجنتينية والجماهير والصحافة مساندة منتخب "التانغو"، الذي أصبح، قبل أربع مباريات على انتهاء التصفيات، يحتل المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه لخوض مباراة فاصلة مع بطل أوقيانوسيا لحسم التأهل.