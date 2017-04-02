بوكا جونيورز يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني

وفي مباريات أخرى فاز نيولز اولد بويز على ضيفه أتليتيكو رافايلا 1-0 وتيمبيرلي على ضيفه الدوسيفي 1-0 وراسينغ كلوب على مضيفه كويلمس 3-2 وكولون على مضيفه بيلغرانو 1-0.

وعلى ملعب لابوموبونيرا سجل داريو بينيديتو هدف الفوز لبوكا جونيورز في الدقيقة 72.

ورفع بوكا جونيورز رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيولز أولد بويز الذي تغلب على ضيفه أتلتيكو رافايلا بهدف نظيف حمل توقيع ماكسي رودريغيز في الدقيقة 63.