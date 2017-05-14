السوبر كلاسيكو: ريفر يصدم بوكا في الـ"بونبونيرا"

على معقل الـ"بونبونيرا"، التابع لفريق بوكا، كان ريفر الضيف هو المبادر بالتسجيل عبر هدفين متتاليين حملا توقيع كل من غونزالو مارتينيز (15) ولوكاس ألاريو (24)، قبل أن يستعيد فيرناندو غاغو الأمل لصاحب الأرض بهدف تقليص النتيجة (45)، غير أنّ فريق المدرب مارسيلو غاياردو عاد لتأكيد أحقيته بالفوز بهدف ثالث من توقيع سيباستيان دريوسي (90).

بهذا الفوز الثمين، ضرب ريفر بلايت (الثالث بـ 45 نقطة) عصفورين بحجر واحد حيث منع بوكا جونيورز من الابتعاد بالصدارة (49 نقطة) بل وأصبح على بعد 4 نقاط فقط وسيكون مؤهلاً للاستفادة من مباراة منقوصة.