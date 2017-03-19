نيولز أولد بويز يواصل مطاردة المتصدّر بوكا جونيورز

على ملعب باركي إندبندنسيا تقمص إيغناسيو سكوكو دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة لنيولز أولد بويز (هاتريك) في الدقائق الثامنة و36 و51.

ورفع نيولز أولد بويز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بوكا جونيورز الذي يلتقي غداً الاثنين مع ضيفه تاليريس كوردوبا.

وفي مباريات أخرى فاز كولون على مضيفه يونيون سانتا في 2-صفر وبنفس النتيجة فاز هوراكان على ضيفه ديفينسا خوستيكا كما فاز خيمناسيا لابلاتا على مضيفه تيغري 1-صفر وتعادل إندبندنتي مع ضيفه مارتين دي سان خوان سلبياً.