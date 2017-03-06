منافسات الدوري الأرجنتيني تعود الأسبوع المقبل

وقال روسو في تصريحات إذاعية: "مع أو بدون المحترفين، كرة القدم ستعود تحت أي ظرف مطلع الأسبوع المقبل، إذا قرر اللاعبون المحترفون عدم اللعب يجب أن يتم الدفع بفريق من الشباب".

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الأرجنتيني في مختلف أقسامها هذا الأسبوع، ولكن إضراب اللاعبين، الذي جاء متزامنا مع مطالبتهم بتسوية رواتبهم المتأخرة لدى الأندية، أسفر عن اتخاذ اتحاد الكرة الأرجنتيني لقرار بتأجيل عودة المسابقات.

وكما سبق وأن فعل في مناسبات أخرى، تعهد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لنقابة لاعبي كرة القدم في الأرجنتين أنه سيدفع اليوم الاثنين ديون الأندية لصالح اللاعبين، والتي تبلغ 260 مليون بيزو أرجنتيني (16 مليون دولار).

وقرّر اللاعبون المحترفون في الأرجنتين عدم العودة للعب حتى الحصول على رواتبهم المتأخرة.

ومن أجل وضع نهاية لحالة الإضراب، التي بدأت قبل تسعة أيام، سيقوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بتوجيه الأموال المذكورة إلى الأندية، وهي الأموال، التي حصل عليها كتعويض من الحكومة الأرجنتينية، بعد قيام الأخيرة بإلغاء تمويل برنامج "كرة قدم للجميع"، الذي كان يملك حق بث مباريات البطولات المحلية المختلفة.

وأقيمت الجولة الأخيرة في نسخة الموسم الجاري من الدوري الأرجنتيني، الذي يجمع 30 فريقاً، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل عطلة أعياد الميلاد.

وكان من المقرر أن تعود المسابقة في 12 شباط/فبراير الماضي، إلا أن قرار الحكومة بإلغاء تعاقدها مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الخاص ببث المباريات، تسبب في فقدان الأندية لمصدر دخلها الأول لتمويل احتياجاتها المختلفة، وهو ما أفضى في النهاية إلى دخول اللاعبين في إضراب مفتوح.