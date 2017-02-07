مكالمة مسربة تفضح تواطؤ الاتحاد الأرجنتيني مع بوكا

وقال أنخليسي في المكالمة المسربة متحدثاً مع الرئيس السابق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لويس سيغورا: "حاول أن تتحدث شخصياً مع جيرمان ديلفينو (الحكم)، ليرتكب أقل الأخطاء الممكنة".

وطالب سيغورا في المكالمة، التي أذاعتها شبكة "تي واي سي سبورت" التيلفزيونية، أنخليسي بالهدوء لأنه سينظر بعين الاعتبار لطلبه.

وواجه بوكا جونيورز في 28 كانون الثاني/يناير 2015 نظيره فيليز سارسفيلد وتغلب عليه بهدف دون رد ونجح في التأهل إلى بطولة كأس ليبيرتادوريس لذلك العام.

وقال سيغورا: "تحلى بالهدوء سأتولى الأمر، في مباراتكم أمام فيليز في 28 كانون الثاني/يناير لا يعتريك أي شك بأنني سأكون المشجع رقم واحد لبوكا".

واعترف سيغوار في نفس البرنامج التليفزيوني، الذي أذاع المكالمة، أنه من المعتاد أن يعرب الاتحاد الأرجنتيني عن قلقه أمام كل مباراة فاصلة.

وأشار المسؤول الأرجنتيني السابق إلى إنه دائماً ما كان يطالب رؤساء الأندية بالتحلي بالهدوء.