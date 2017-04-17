مقتل مشجع أرجنتيني بعد رميه من مدرج لكرة القدم

ووقعت الحادثة خلال مباراة فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو في الدوري الأرجنتيني السبت.

وقال نادي أتلتيك بلغرانو في بيان نشر الاثنين على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، انه "يأسف بشدة لمقتل إيمانويل بالبو"، مؤكداً مطالبته بتحقيق "العدالة" للمشجع البالغ من العمر 22 عاماً.

وأفاد والد الشاب القتيل أن الجريمة هي أشبه بعملية "إعدام"، إذ أن الضحية تعرف وسط المشجعين الى شخص مسؤول عن مقتل شقيقه عام 2012، بحسب ما أبلغ وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات عرضتها قنوات تلفزيون أن بالبو كان يحاول الافلات من عدد من مشجعي نادي بلغرانو تعرضوا له بالضرب، قبل أن يلقوا به من فوق المدرج، وهو يحاول التمسك بحاجز حديدي دون جدوى.

وأوضحت الشرطة أن قاتل شقيق بالبو، والذي سبق له ان سجن على خلفية التحقيق في القضية، قام بالادعاء ان المغدور هو أحد مشجعي فريق تاييريس المنافس، في محاولة لإثارة حنق المشجعين الآخرين.

وتشهد كرة القدم الأرجنتينية حالات متواترة من العنف في الملاعب، ما دفع منذ أعوام إلى تقييد حركة المشجعين في المدرجات أو الانتقال لمتابعة مباريات على ملاعب الفرق المنافسة.

وعام 2016، قتل ستة مشجعين لأندية كرة القدم الأرجنتينية في عمليات "تصفية حساب"، بحسب منظمات غير حكومية متابعة لشؤون كرة القدم. وبين 2013 و2015، بلغ عدد القتلى 34.