فيرون يعود عن اعتزاله في سن الـ41

وذكر النادي الأرجنتيني أن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، البالغ من العمر 41 عاماً وقّع عقداً لمدة 18 شهراً، وسيصبح رئيس النادي تحت إمرة المدرب نيلسون فيفاس ابتداء من العام المقبل.

وأكد فيرون في تصريحات نشرها موقع إستوديانتيس الالكتروني أن عائدات توقيع عقده ستذهب لتطوير الأكاديمية في النادي.

وسيلعب فيرون الذي اعتزل اللعب عام 2014 مباراته الأولى يوم 8 كانون الثاني/ يناير، ضد باير ليفركوزن الألماني في كأس فلوريدا.