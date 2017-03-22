ريفر بليت يستمر في صحوته بالدوري الأرجنتيني

وعاد ريفر بليت في النتيجة في الشوط الثاني من المباراة بعد أن سجل ثلاثة أهداف متتالية بأقدام اللاعبين أريل روخاس في الدقيقة 47 وغونزالو مارتينيز في الدقيقة 80 وكارلوس أوزكي في الدقيقة 91، فيما سجل هدف لانوس الوحيد اللاعب خوسيه ساند في الدقيقة 34.

ودلل ريفر بليت وخاصة في الشوط الثاني من المباراة على أنه فريق يتمتع بشخصية قوية، بعد أن نجح في تصحيح الأخطاء، التي ارتكبها في الشوط الأول، ليقدم أداء فنياً راقياً بفضل تألق لاعبه غونزالو مارتينيز والبديلين إزيكيل مارتينيز وكارلوس أوزكي.

وبهذا الفوز، رفع ريفر بليت رصيده إلى 26 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر، الذي سقط يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 أمام تايريز.

وحظى بوكا جونيورز بمساندة 10 ألاف مشجع، وذلك بعد أن قرر القائمون على شؤون كرة القدم الأرجنتينية رفع الحظر الموقع على حضور الجماهير الزائرة للمباريات، وهو الإجراء، الذي تم تفعيله في حزيران/يونيو 2013 على خلفية أعمال العنف، التي كانت تجتاح مدرجات الملاعب في وقت سابق.