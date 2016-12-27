تعرّض منزل الأرجنتيني تيفيز للسرقة أثناء احتفاله بزفافه

ولم تفصح الشرطة عن قيمة المسروقات لأن لاعب بوكا جونيورز الحالي لم يتقدّم بعد بشكوى رسمية في أعقاب السرقة.

واحتفل الدولي الأرجنتيني، والذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنكليزيين ويوفنتوس الإيطالي، بزواجه الخميس من أم أولاده الثلاث سابقا.



وتزوّج المهاجم الخميس من صديقته فانيسا مانسيا (لهما ثلاثة أولاد)، وعندما عاد الأحد إلى منزله في ضاحية سان إيسيدرو الراقية، اكتشف تعرّضه للسرقة عبر لصوص دخلوا إليه من ورشة مجاورة.

ويتوقّع أن يتم تيفيز (32 عاماً) هذا الأسبوع، صفقة انتقاله لنادي شنغهاي الذي عرض عليه راتبا سنويا يصل إلى 40 مليون دولار، لترك بوكا الذي بدأ معه مسيرته وعاد إليه في 2015.